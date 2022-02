EHCW unterliegt GCK Lions 1:3 – Ein überragender Goalie alleine kann es nicht richten Trotz einer sehr starken Leistung seines Goalies Andri Henauer verliert der EHCW bei den GCK Lions 1:3. Urs Kindhauser Madeleine Schoder (Foto)

EHCW-Goalie Andri Henauer glänzte mit vielen Paraden. Foto: Madeleine Schoder

Eines wusste man schon immer: Ohne eine extrem starke Goalieleistung kann der EHC Winterthur in der Swiss League den wenigsten Gegnern gefährlich werden. Einen starken hintersten Mann hatten die Winterthurer in Küsnacht. Andri Henauer, 19-jährige Leihgabe vom SC Bern, wehrte 22 Schüsse ab, was eine Quote von 91,3 Prozent ergibt. Vor allem aber waren darunter viele Paraden, die man als Grosstaten oder eben «Big Saves» bezeichnen kann. Das hätte zum Sieg oder zu einem Punkt reichen können. Umgekehrt gilt aber auch: Ein starker Goalie alleine reicht nicht, es braucht auch das nötige Glück und die Réussite im Abschluss. Da haperte es beim EHCW, obwohl die Leistung, wie so oft in fremden Stadien, absolut in Ordnung war, deutlich besser und konstanter als in den letzten Partien zuhause gegen Sierre und Thurgau.