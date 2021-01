FCW-Testspiel gegen FCZ – Ein Umweg über Schaffhausen Der FCW bestreitet sein letztes Testspiel gegen den FC Zürich aller Voraussicht nach am Samstagabend in Schaffhausen. Hansjörg Schifferli

Beim FCW hoffen sie, ab Montag wieder auf dem eigenen Gelände trainieren zu können. Foto: Marc Dahinden

Der zweite und letzte Test des FCW vor dem Frühjahrsstart in der Liga am kommenden Freitag in Chiasso soll stattfinden und wie vorgesehen gegen den FC Zürich. Allerdings nicht am Sonntag, wie ursprünglich vorgesehen, auch nicht am Samstag, wonach es ausgesehen hatte, bis der für diesen Tag vorgesehene weitere Testgegner der Zürcher ausfiel. Denn der FC Wil musste – wieder mal – in Quarantäne. FCW – FCZ findet aber auch nicht auf dem Kunstrasen der Schützenwiese statt, sondern aller Voraussicht nach am Samstagabend um 18 Uhr im Stadion Schaffhausen. Dort räumten sie am Freitag den Kunstrasen, denn es will ja auch der FCS an diesem Samstag testen, und zwar gleich zweimal: zuerst gegen die U21 des FC St. Gallen, dann gegen eine Elf der Grasshoppers. Eine andere GC-Vertretung spielt derweil auf dem heimischen Campus gegen Austria Lustenau.