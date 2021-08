SVP gegen Corona-Impfung – Ein uneinig Volk von Brüdern und Schwestern Der 1. August mit der Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli zeigt, wie gespalten die Volkspartei ist – bis hin zu krassen Beschimpfungen gegen die eigenen Politikerinnen. Kevin Brühlmann

Natalie Rickli ruft an ihrer 1.-August-Rede dazu auf, sich impfen zu lassen. Doch die Mehrheit ihrer Wählerinnen und Wähler ist laut einer Umfrage dagegen. Foto: Samuel Schalch

1.-August-Feier auf dem Chräen, einem Hügel oberhalb Neftenbach. Natalie Rickli, in Regenjacke und Wanderschuhen, legt ihre Notizen auf ein kleines Holzpodium. Hier oben ist die Zürcher Gesundheitsdirektorin einfach «oisi Natalie». Sie ist ganz in der Nähe aufgewachsen. Eine SVP-Politikerin aus einem SVP-Gebiet. Bei den letzten Nationalratswahlen holte die Volkspartei in Neftenbach fast dreimal so viele Stimmen wie die Freisinnigen, die zweitstärkste Partei.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Vom Chräen aus blickt man auf das Winterthurer Umland. Und weil es der Schweizer Nationalfeiertag ist, hat ein Duo aus Bayern für Laune im Festzelt gesorgt: zwei Männer im besten Alter, die sich die Zipfi-Zapfi Buam nennen und riesige Keyboards bedienen.