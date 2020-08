Formel 4 in Imola – Ein Unfall kostet Ferati erste Punkte Mit dem 11. Platz im ersten Imola-Rennen hat der Winterthurer Jasin Ferati sein bisher bestes Resultat in der Italienischen F4-Meisterschaft egalisiert. red

Kurz vor dem Crash: Jasin Ferati (Mitte) und sein Teamkollege Filip Ugran (rechts). Foto: PD

In allen drei Rennen des ersten Imola-Wochenendes waren Punkte in Reichweite für den Winterthurer Nachwuchsrennfahrer Jasin Ferati. Statt dieser gab es neben Frust und Enttäuschung auch die erfreuliche Gewissheit, mit der Spitzengruppe der italienischen Formel-4-Meisterschaft mithalten zu können. Gründe für die verpassten Gelegenheiten gab es ganz unterschiedliche. Die Rückversetzung in der ersten Startaufstellung um vier Positionen wegen einer umstrittenen Strafe und die fehlerfreien Fahrten der Top-10-Piloten waren es im ersten 30-Minuten-Lauf am Samstag. Eine Pirouette in der nassen Variante Alta und eine heftige Karambolage mit dem zuvor siegreichen Teamgefährten Filip Ugran in den beiden Sonntag-Rennen.