Wohnen in Winterthur – Ein ungleiches Paar Im Tössmer Eichliackerquartier tanzen zwei Häuser optisch aus der Reihe, die eins sind, aber unterschiedlicher nicht sein könnten. Die (Bau-)Geschichte dahinter. Till Hirsekorn

Zürcher Zugpendlern mögen sie schon aufgefallen sein: Die Kontrasthäuser im Tössmer Eichliackerquartier. Foto: Marc Dahinden

Kürzlich bekamen zwei Herren in Töss dicke Post von der Baupolizei. Ganze vier Ordner. Es waren die Unterlagen des Umbauprojekts, das die beiden vor gut elf Jahren abgeschlossen hatten. Es ist der wohl extravaganteste Bau im lieblichen Tössmer Eichliackerquartier mit seinen Bernoulli-Häusern. Krasser könnte der Kontrast zwischen den zwei ungleichen Zwillingen an der Eichliackerstrasse 67 und 69 kaum sein. Hier das pastellgelbe Haus mit klassischem Satteldach, Baujahr 1910. Daneben das klotzig-kantige Reihenhaus in Betongrau. Die zwei obersten Geschosse ragen mit einer prägnanten Auskragung wie ein leicht verschobener Würfel in Richtung Bahngleise. Die Fenster sind gross, fast deckenhoch. «Von hier aus kontrolliere ich, ob die Züge pünktlich ankommen», scherzt Lorenz Kindle (Name geändert). Der Mittfünfziger ist selbst Lokführer bei den SBB.

Lokführer und radikaler Anhänger moderner Architektur, der sich mit seinem Reihenhaus selbst verwirklicht hat? Er schüttelt den Kopf. Die Geschichte dahinter, wie es zu diesem «kubischen Ding» kam, sei eigentlich unspektakulär. Das Paar wollte seinen Hausteil sanieren, neu isolieren und aufstocken. Die Zimmer seien klein gewesen, der Dachstock unpraktisch und ungemütlich kühl. «Ein Schrank hätte dort nicht hineingepasst», erzählt Kindle. Und ein Kronleuchter, wie er den beiden vorschwebte, auch nicht.

Früher und heute: Die Reihenhäuser an der Eichliackerstrasse. Foto: Till Hirsekorn

Das Walmdach mit seinen vier Flächen, so der Plan, sollte einem asymmetrischen Giebeldach weichen, mit optimiertem Winkel für eine Solaranlage. Damit sich ein solcher Aufbau gelohnt hätte, hätte es auch einen Grenzabstand von 3,5 Metern für das neue Dach gebraucht. Doch das goutierte offenbar der Besitzer des benachbarten Grundstücks nicht. «Er liess einfach nicht mit sich reden. Warum, wissen wir bis heute nicht», sagt Kindle.

Der Heureka-Moment!

Es brauchte einen gewagten, aber baurechtlich wasserdichten Plan B. Die beiden Bauherren und ihr Architektenteam steckten die Köpfe zusammen. Und da kam er, der Heureka-Moment: Das Dachgeschoss sollte abgerissen und durch einen rückversetzten Holzbaukubus aufgestockt werden, und zwar doppelt. Um die verlorene Fläche auszugleichen, setzte man einen überhängenden Teil zum Garten hin an, die bereits erwähnte Auskragung.

Zum Erstaunen von Architekten und Bauherren unterstützten scheinbar auch die Baubehörden die Pläne. «Verdichten» war damals schon ein städtebauliches Thema. «Man ermutigte uns sogar. Das Einzige, was nicht genehmigt wurde, waren Stützen für den Vorbau», sagt Kindle.

Nebenan wohnt seit über 50 Jahren das Ehepaar Traugott und Rosmarie Schär im «69i». Sie hätten sich nie an den unkonventionellen Plänen gestört. Im Gegenteil. Den Bauarbeitern schmierte die rüstige Seniorin damals offenbar die Znünibrötli. «Wir haben gern, wenn etwas läuft. Gewerkelt haben wir auch immer», sagt sie. Ihr Mann nickt. Als die Kinder noch zu Hause gewohnt hätten, sei das Erdgeschoss noch eine Werkstatt gewesen. «Sogar Beton haben wir hier unten angerührt», sagt sie und lacht. Heute ist es ihr Wohnzimmer. Die Nachbarschaft freundschaftlich-herzlich geblieben.

Giebeldach trifft Flachdach, betongrauer Kratzputz trifft auf Hellgelb: Die beiden Häuser aus der Quartierperspektive. Foto: Marc Dahinden

Blick auf die Gleise und die (ebenfalls sehr auffällige) neue Vogelsang-Siedlung. Foto: Till Hirsekorn

Und der Blick ins Quartier auf die Häuser im Bernoulli-Stil. Foto: Till Hirsekorn

Natürlich gab es auch Vorbehalte aus dem Quartier. «Nicht alle sehen das gern. Und es bleiben immer noch Leute stehen und machen Fotos», sagt Kindle. Aber richtige Anfeindungen? Nein. Vom Quartier aus gesehen, das gebe er zu, finde auch er den Bruch der Silhouette «grauenhaft».

Rückblickend habe sich der Umbau aber definitiv gelohnt. Mit 40 Quadratmetern mehr Fläche, hohen hellen Räumen mit Gleispanorama und einem Gartenteich im Blick, in dem sich Wasserschildkröten tummeln.

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

Fehler gefunden?Jetzt melden.