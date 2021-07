Super League: Young Boys – GC – Ein Vagabundenleben bei GC beenden Georg Margreitter spielte in Österreich, England und Dänemark – bei GC glaubt er nun an das Projekt: Solide wachsen und sich in der Super League etablieren. Thomas Schifferle

Nach drei Wochen fühlt er sich bei GC schon daheim: Der 32-jährige Vorarlberger Georg Margreitter auf dem Campus. Foto: Thomas Egli

Es ist eine grundsätzliche Frage, die sich Georg Margreitter in diesem Sommer stellte: Was will er noch sehen auf seine älteren Tage als Fussballer? In Nürnberg die Karriere beenden? Zu einem anderen Club in der 2. Bundesliga wechseln, nach Südeuropa, auf einen anderen Kontinent?

33 wird Margreitter im November. Er hat genug erlebt, um zu wissen, dass einem Sportchefs «das Blaue vom Himmel» versprechen können, wenn sie einen Spieler wollen. Als ihm dann die Offerte der Grasshoppers vorliegt und er mit den Verantwortlichen redet, auch mit Trainer Giorgio Contini, beginnt ihn das Projekt zu reizen. Sie reden nicht von Titeln, die sie irgendwann gewinnen wollen. Sie erklären ihm vielmehr, dass sie kontinuierlich wachsen und sich etablieren wollen. «Das tönt sehr solide», sagt er sich. Und dazu kommt der Reiz, für einen Traditionsclub zu spielen, «das ist ja nicht irgendwer».

