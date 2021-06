Event in Winterthur – Ein veganes Festival auf dem Neumarkt Der Neumarkt wird zum Hotspot für veganes Schlemmen und Shoppen. Zwischen dem 1. und dem 4. Juli findet in Winterthur das erste «Vegan Festival» statt. Delia Bachmann

Das «Vegan Festival», hier am Zürcher Hauptbahnhof, kommt in abgespeckter Form nach Winterthur. Foto: PD

Im letzten September fand das erste «Vegan Festival» in Zürich statt. Für drei Tage verwandelte sich die grosse Halle im Zürcher Hauptbahnhof in ein Festival mit veganem Streetfood, Marktständen sowie Vorträgen und Livemusik. Nun führen die Veranstalter das Festival auch in Winterthur durch, wenn auch ohne Bühnenprogramm: «Für uns kamen die Lockerungen zu spät», erklärt Daniele Ficarazzi von der Alta Vista Events GmbH. «Das Festival auf dem Neumarkt wird eher Marktcharakter haben», sagt der Veranstalter.

Veganes aus aller Welt

Laut Ficarazzi stehen von Donnerstag bis Sonntag insgesamt 17 Stände auf dem Neumarkt. Darunter ist auch der «Jaybee’s Food Truck» von Jeanette Burton. Die Stammheimerin verkauft seit diesem Januar vegane Burger aus ihrem Wagen. Auch Himalaya Burger, «VGN Fun» aus Wülflingen und «Süss & Salzig» setzten auf den Klassiker im Bun. Daneben gibt es auch viele internationale Spezialitäten in veganer Ausführung: Mooga (Afrika), Liyu Food (Äthiopien), Yemen Express (Jemen) oder Baires Empanadas (Argentinien). Neben den Foodständen gibt es auch Naturkosmetik oder Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen.