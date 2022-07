Badminton in Winterthur – Ein Verein will sich

Klarheit verschaffen Im BSC Vitudurum hat mit Niklas Kramer erstmals seit vielen Jahren wieder ein Junior Nationalliga-B-Niveau erreicht. Nun will der 1.-Liga-Verein auch andere Defizite beheben. Stefan Kleiser

Spielen noch NLB-Badminton, aber nicht mehr bei Vitudurum, sondern in St.Gallen: Jenny Kobelt und Thomas Bless. Foto: Stefan Kleiser

Er ist der Präsident des Vereins, sie die Vizepräsidentin. Doch ihr sportliches Glück suchen Thomas Bless und Jenny Kobelt nicht im Badmintonsportclub Vitudurum. Vor zwei Jahren haben sie entschieden, ihre Lizenz nicht mehr in Winterthur zu lösen, sondern für St.Gallen-Appenzell in der Nationallia B anzutreten. Vitudurum war ein Jahr zuvor in die 1. Liga abgestiegen, und der direkte Wiederaufstieg gelang nicht, weil die Saison wegen Corona abgebrochen wurde.