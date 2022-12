WM-Spiel Schweiz gegen Portugal – Ein trauriger Fussballabend geht im Kreis 4 zu Ende Im Piccolo Giardino nahe der Langstrasse versammeln sich Zürcher Fans der Schweizer Nationalmannschaft. Der Abend fängt nicht gut an. Und endet noch schlechter.

Was machen die nur? Eine verbreitete Geste im Piccolo Giardino. Foto: Sabina Bobst

Die Stimmung war schon deutlich ausgelassener an einem Fussballabend im Piccolo Giardino im Zürcher Kreis 4. Als das Schweizer Männerfussball-Team erstmals in Rückstand gerät, bleibt es an fast allen Tischen ruhig. Lauter wird es nicht mehr werden an diesem Abend.

Ein paar der anwesenden Fussballfans sprechen über die immer teureren Wohnungen in der Stadt. Der Rest trinkt Bier und schaut konzentriert auf die Bildschirme, die das Spiel in Katar zeigen. Es gibt noch Hoffnung.

Anfangs fiebern die Fans zumindest im warmen Innern des Piccolo Giardino noch richtig mit. Foto: Sabina Bobst

Beim zweiten Verlusttor entfährt den meisten Anwesenden ein frustriertes, gedehntes «Ah». Langsam werden Fussballgefühle spürbar, eher die negativen allerdings.

Nach der Pause geht es im gleichen Stil weiter. 0:3. Es reicht noch für ein kollektives bedauerndes «Oh». Beim 0:4 hört man nicht mehr viel.

Endlich folgt das erste Schweizer Tor. Es steht «nur» noch 1:4. An den Tischen geht der Galgenhumor um. «Jetzt gewinnen wir doch noch», sagt einer.

Nach dem 1:5, das die Portugiesen kurz darauf schiessen, ist selbst dieser Witz zu unrealistisch, um witzig zu sein. Noch mehr Ruhe macht sich breit im Piccolo Giardino. Übrig bleibt die Stimme des Schweizer Moderators, der die Namen von Spielern aufzählt und sonst auch nicht viel sagt.

Erste Fans verlassen das Lokal. Sie haben den Glauben an den Abend verloren. Andere haben begonnen, über Eishockey zu sprechen. Am Ende atmen alle erleichtert auf, froh darüber, dass die Qual ein Ende hat. «Ich habe noch nie einen so traurigen Match geschaut», sagt einer. Das Lokal leert sich rasch.

Für eine grosse Strassenparty wie letzten Freitag wird es an diesem Dienstag nicht reichen. Wobei auch die Fans der portugiesischen Mannschaft gerne an der Langstrasse feiern. Bereits kurz nach dem Spiel fahren die ersten hupend durch die Langstrasse.

Gehupe, aber nicht von Schweizer Seite

Der Abend hat bereits verhalten angefangen. Rund um die Zürcher Langstrasse wird vor acht Uhr zwar bereits gehupt. So laut, dass man in der Pergola des Piccolo Giardino den Fernsehkommentator nicht mehr versteht. Bei den Lärmversursachenden handelt es sich aber eher um Fans der marokkanischen Nationalmannschaft als solche des Schweizer Teams.

Diese sitzen kurz vor der dem Spiel gespannt vor dem Fernseher. Wobei sich der Ansturm auf die klassischen Fussballbeizen in Grenzen hat. Das Piccolo Giardino im Kreis 4 wäre im Sommer zum Bersten voll, drinnen und draussen, auf dem kleinen Vorplatz. An diesem Achtelfinal-Dienstagabend wirkt es vergleichsweise schlecht besucht. Kurz vor Spielbeginn gibt es noch freie Plätze.

Ein bisschen Spass macht das gemeinsame Spielschauen trotzdem. Foto: Sabina Bobst

Die Nationalhymne singt niemand mit, Fanartikel sind kaum zu sehen. Auf den bedachten, aber offenen Gartenplätzen wird auch nicht geklatscht. Zu kalt fühlen sich die Hände an diesem frischen Winterabend. Während der Frauen-EM im Sommer habe bei den Public Viewings mehr Ausgelassenheit geherrscht, erzählt ein regelmässiger Gast.

bat/zac

