Virtuelle Ausstellung – Ein völlig neues Kunsterlebnis in Basel Mit der interaktiven ARTour wird Basel durch digitale Kunstwerke neu erlebbar. Es verschmelzen analoge und virtuelle Welten. Tina Bremer

Tanzende Riesen-Pilze: Das buntfröhliche Kunstwerk «be one of us» des Basler Künstlerduos Monica Studer und Christoph van den Berg ist nur mithilfe des Smartphones und der App ARTour zu sehen. Foto: PD

Ein wenig fühlt es sich an, als hätte man gemeinsame Sache mit «Alice im Wunderland» gemacht, wäre mit ihr abgetaucht in eine fiktive Parallelwelt, die für andere unsichtbar ist. Am Ende der Hutgasse beginnen auf einmal riesige bunte Pilze über einem Strassenkreisel in der Luft zu tanzen. Drehen sich im Takt zu einer Polka, rhythmisch von rechts nach links.