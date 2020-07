Neues Bushaus in Bauma – Ein Wartehaus ganz Natürli Bei der Bushaltestelle Juckern steht ein neues Bushaus aus einheimischem Holz. Die Standortförderer von Natürli Zürioberland sehen darin ein Signal. Rafael Rohner

Das neue Bushaltestellenhaeuschen aus Holz an der Haltestelle Juckeren in Saland. Foto: Madeleine Schoder

Das neue Wartehaus in Juckern ist ein Gemeinschaftswerk. Entstanden ist es dank einer Kooperation der Gemeinde Bauma, lokalen Holzverarbeitern, Handwerkern und dem Regionalmanagement Zürioberland, wie es in einer Mitteilung heisst. Beim Projekt sei es von Anfang an um mehr gegangen, als um den Bau einer Haltestelle. Es sei ein Signal, dass man Buswartehäuschen nicht mehr nur als reine Zweckgebäude gestalte, schreibt Sabrina Honegger, Projektleiterin beim Regionalmanagement in der Mitteilung. Das Wartehaus sei eine «Reminiszenz» an den Einsatz traditioneller heimischer Materialien, gekonnte Fertigungstechniken und die Landschaft. Damit werde unterstrichen, was die Region bis heute präge: ein Miteinander von Mensch und Natur, von Tradition und Moderne, von Handwerk und Baukultur.