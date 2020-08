750 Jahre Liebensberg – Ein Weiler mit zwei Identitäten Die Jubiläumsfeier entfällt, doch über Liebensberg an der Kantonsgrenze gibt es genug zu berichten. Zwei Kenner des Wiesendanger Dorfs erzählen. Gabriele Spiller

Der Weiler Liebensberg gehört zur Gemeinde Wiesendangen. Foto: Madeleine Schoder

Eigentlich sollte an diesem Wochenende ein Dorffest mit altem Handwerk und einem Beizli-Parcours die Strassen von Liebensberg beleben. Doch die Corona-Beschränkungen lassen diesen Anlass nicht zu. So wird die Feier zum 750-jährigen Jubiläum des Weilers um ein Jahr verschoben. Was ist schon ein Jahr bei diesem beeindruckenden Alter!