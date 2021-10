Niederlage bei den Lakers – Ein weiterer lamentabler ZSC-Auftritt Die Zürcher unterliegen Rapperswil-Jona auswärts 1:3. Es ist die dritte Niederlage in den letzten vier National-League-Spielen. Kristian Kapp

Es geht rund: Rapperswil-Jona-Verteidiger Fabian Maier nimmt ZSC-Stürmer Chris Baltisberger in den Schwitzkasten. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Die alles entscheidende Szene hatte Symbolcharakter. Die ZSC Lions drückten ohne Goalie auf den 2:2-Ausgleich. Eine unübersichtliche Situation erfasste Verteidiger Nathan Vouardoux als Erster: Er schnappte sich den freien Puck, zog geistesgegenwärtig exakt bis zur Mittellinie, um ja kein Icing zu produzieren, und schoss souverän ins leere Tor. Das 3:1, erzielt wie ein abgeklärter Routinier.

Vouardoux? Das ist der 20-jährige Walliser, der auf diese Saison aus Lausannes Nachwuchs zu den Lakers wechselte und nun regelmässig rund 15 Minuten auf dem Eis steht. Jungen Spielern eine Chance in der National League geben – ein typischer Lakers-Transfer. Ausgerechnet der Abwehrspieler, dessen Namen vor der Saison kaum jemand als Stammspieler auf der Rechnung gehabt hatte, schlug also den ZSC-Stars ein Schnippchen.

Die 3 Infos einblenden Antonio Rizzello

Ehre, wem Ehre gebührt. Zwar beendete der 36-jährige Stürmer seine Spielerkarriere 2020 bei den GCK Lions. Zuvor stand er aber während 16 Saisons in der 1. Mannschaft von Rapperswil-Jona. Dafür wurde vor dem Spiel ein Ehrenbanner für Rizzello unters Stadiondach gezogen. Der Banner für den früheren Lakers-Captain Antonio Rizzello. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone) Denis Hollenstein

Dem ZSC-Topskorer gelingt an seinem 32. Geburtstag kein Tor. Einem Treffer kommt er nach 47 Minuten aber ganz nahe. Roman Cervenka

Der Topskorer der Lakers sammelt einen Assistpunkt beim 2:1, er skort damit im achten Spiel hintereinander.

Der Auftritt der Lions war ein weiterer lamentabler in der jüngeren Vergangenheit. Die drei Niederlagen in den letzten vier Meisterschaftsspielen: 0:1 gegen Bern, 2:4 gegen Langnau, 1:3 in Rapperswil-Jona. Das Potenzial, das die Lions in der Offensive haben, es ist so gross wie bei keinem anderen Team der Liga. Einmal mehr wurde es nicht annähernd ausgeschöpft.

Bloss defensiv in Ordnung

Bis acht Minuten vor Schluss stand es 1:1, waren die Zürcher also zumindest auf Kurs für einen Punktgewinn. Und nachdem Andrew Rowe das 2:1 erzielt hatte, ging in der Tat ein kleiner Ruck durch den ZSC. Diese Dringlichkeit, die in seinem Spiel nun ansatzweise festzustellen war – warum war sie zuvor kaum zu sehen gewesen?

Zumindest defensiv ging alles in Ordnung, was die Lions zeigten, sie liessen kaum Chancen oder auch nur Schüsse im eigenen Slot zu. Und auch gefährliche Überzahlsituationen vor dem eigenen Tor gab es erst nach dem 1:2, als sie auch riskant spielen mussten. Das Fundament stimmt also, darauf lässt sich ein Eishockeyspiel aufbauen. Aber in der Offensive?

Viele Zweikämpfe, wenige Torchancen: Die ZSC Lions (Dario Trutmann, links) tun sich gegen die Rapperswil-Jona Lakers (Benjamin Neukom) schwer. Foto: Thomas Oswald (Freshfocus)

Die beste Phase hatten die Zürcher in der ersten Hälfte des Mitteldrittels, als das Heimteam kaum aus der eigenen Platzhälfte kam und Lakers-Trainer Stefan Hedlund zum Timeout greifen musste. Ausgerechnet kurz danach schoss Gian-Marco Wetter das 1:0 für Rapperswil, der Treffer brachte die Vorteile zu den Lakers und die Lions aus dem Tritt.

Alles in allem war das viel zu wenig aus Zürcher Sicht. Zehn Minuten spielerische Herrlichkeit, allerdings ohne eine Anhäufung von Chancen, das genügt den Ansprüchen der Lions nicht. Das Startdrittel der Zürcher bot ebenfalls nichts Berauschendes. Das lag allerdings vor allem an je einer 5-Minuten-Strafe und entsprechend langen Powerplay-Phasen, die einen richtigen Rhythmus bei 5-gegen-5-Hockey fast verunmöglichten.

Telegramm Infos einblenden Rapperswil-Jona - ZSC Lions 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) 4080 Zuschauer. Tore: 36. Wetter (Wick, Jelovac) 1:0. 40. (39:06) Azevedo (Malgin) 1:1. 52. Rowe (Cervenka) 2:1. 59. (58:24) Vouardoux (Rowe/ins leere Tor) 3:1. Strafen: 1-mal 2 Minuten plus 5 Minuten + SD (Lammer) Rapperswil-Jona, 2-mal 2 Minuten plus 5 Minuten + SD (Chris Baltisberger) ZSC. Bemerkungen: Rapperswil-Jona ohne Moses, Lehmann, ZSC ohne Riedi, Morant, Bodenmann (verletzt). – 30:41 Timeout Rapperswil-Jona. – 46. Pfostenschuss Wetter. 52. Pfostenschuss Cervenka (Abpraller zum 2:1).– ZSC Lions von 58:15 bis 58:24 und von 58:39 bis 59:06 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler. – 58:47 Timeout ZSC Lions.

