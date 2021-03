Neunter Sieg in Serie für Pfadi – Ein weiteres Zeichen der Stärke Die NLA-Handballer aus Winterthur dominieren zum zweiten Mal innert eines Monats den HSC Suhr Aarau und gewinnen das TV-Spiel 28:21. Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht. Urs Stanger

Sechs Tore erzielte Marvin Lier im Spitzenspiel beim Heimsieg über den HSC Suhr Aarau. Deuring Photography

TV-Spiele bieten die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Umso mehr, solange keine Zuschauer in der Halle erlaubt sind. Richtig sehenswert war dieser Match in der Axa-Arena dann allerdings nicht. Alles wirkte irgendwie zäh, was wiederum nichts Neues ist, wenn der HSC Suhr Aarau auf dem Feld steht.

Mit solidem Handwerk in der Abwehr und langen Angriffen haben die Aargauer immer wieder Erfolg. Gegen Pfadi reichte es wie schon vor einem Monat nicht. Damals siegten die Winterthurer auswärts 29:23, diesmal 28:21 zu Hause. Zweimal also hatten sie eine Mannschaft im Griff, die nicht zu Unrecht auf dem 4. Platz der Nationalliga steht und die für keinen Konkurrenten einfach zu überwinden ist. Das darf sehr wohl als Zeichen der eigenen Stärke gelten.