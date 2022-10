Können wir in Zukunft mit vereinten Kräften Katastrophen wie Covid abwehren? In Somalien erhält eine Frau eine orale Covid-Impfung. Foto: Ed Ram (Getty Images)

Damit eine der seltenen guten Nachrichten in diesen so schwierigen Zeiten nicht in Vergessenheit gerät: Das Ende der Pandemie ist in Sicht. So jedenfalls hat es kürzlich Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärt, der doch stets so vorsichtige Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO).