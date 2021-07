FCW-Remis zum Saisonstart – Ein wichtiger Punkt dank Buess’ Jubiläum Weil Stürmer Roman Buess auch seinen zehnten Elfmeter für den FC Winterthur verwertete, entging der in Lausanne einer Niederlage zum Auftakt der Meisterschaft. Hansjörg Schifferli

Sicherer Penaltyschütze: Roman Buess verwertete vom Elfmeterpunkt aus gegen Stade Lausanne-Ouchy, wie hier im September 2020 beim 5:2-Sieg des FCW auf der Schützenwiese gegen den FC Aarau zum 2:0. Foto: Heinz Diener

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass der FCW in die Rückrunde seiner ersten Saison unter Ralf Loose startete. Nach Kriens fuhr er, verlor 0:2 und seine YB-Leihgabe Taulant Seferi verschoss einen Elfmeter. Simon Enzler hielt mühelos.

Eine Woche später, als Vaduz auf der Schützenwiese zu Gast war, trat der selbstbewusste Albaner Seferi, eine Leihgabe der Young Boys, wieder zum Penalty an – und schoss den Ball weit übers Tor. Immerhin, das war in der 91. Minute und der FCW führte schon 3:0.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Ein paar Tage danach erhielt der FCW daheim gegen Rapperswil-Jona wieder einen Elfmeter zugesprochen; beim Stande von 1:0 kurz vor Schluss. Diesmal lief Roberto Alves an. So weit drüber wie Seferi schoss er zwar nicht, aber immerhin via Lattenoberkante Richtung Bierkurve. Der FCW siegte dann doch noch 2:0.