4:0-Sieg des FCW gegen Xamax – Ein Winterthurer Debütantenball Mit einem 4:0 (0:0) gegen Serienverlierer Neuchâtel Xamax schob sich der FCW auf Platz 3 der Challenge League.

Alle vier Torschützen trafen zum ersten Mal für die Winterthurer! Hansjörg Schifferli

Erstes Tor für den FCW: Andreas Wittwer (oben) erzielte das 2:0. Foto: Heinz Diener

Der FCW, deutlich besser besetzt als zuletzt beim 0:1 in Wil und entsprechend besser spielend, war von Anfang an die stärkere Mannschaft. Zur Pause war eigentlich nur diese Bilanz möglich: Die Winterthurer hatten den Match im Griff, aber sie spielten sich nicht sehr viele klare Chancen heraus und nutzten sie dann auch nicht. Wichtig für dieses Fazit war aber auch: In der 42. Minute wurde Xamax-Mittelfeldspieler Maxime Dominguez zum zweiten Mal verwarnt und vom Platz gestellt – nach einem Ellbogenschlag in einem Zweikampf völlig zurecht.

FC Winterthur – Neuchâtel Xamax 4:0 (0:0) Infos einblenden Schützenwiese. – SR Gianforte. – Tore: 51. Emeghara 1:0. 71. Wittwer 2:0. 76. Volkart 3:0. 87. Ramizi 4:0. – FCW: Marzino; Gantenbein, Baak (76. Isik), Kamberi, Wittwer; Arnold (59. Pepsi), Lekaj (76. Omerovic); Roberto Alves, Ramizi, Mahamid (46. Emeghara); Buess (55. Volkart). – Xamax: Walthert; Ouattara, Epitaux, Gomes, Kempfter (76. Pedro Teixeira); Basha (59. Saiz); Dominguez, Morina (46. Parapar), Mveng, Morgado (59. Mbock); Nuzzolo (74. Dugourd). – Bemerkungen: FCW ohne Spiegel, Callà, Schüpbach, Pauli, Gonçalves, Roth, Rama und Ltaief (verletzt); Buess mit Muskelbeschwerden im Oberschenkel ausgewechselt. – Xamax ohne Djuric, Mafouta (gesperrt), Farine, Pasche und Frick (verletzt). – 35. Tor des FCW wegen Abseits nicht anerkannt. 59. Tor Ramizis wegen eines Positionsoffside von Roberto Alves nicht anerkannt. – Platzverweis: 42. Dominguez (zweite Verwarnung wegen eines Ellbogenschlags; erste wegen Fouls in der 25.). – Verwarnungen: 18. Arnold (Foul). 37. Morina (Foul). 45. Mahamid (Foul). 68. Kempter (Foul).