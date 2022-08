Eidgenössisches Schwingfest – Ein Winterthurer Trio steigt in den Ring Am Wochenende in Pratteln treten 274 Schwinger zum Eidgenössischen an. Drei davon stammen aus dem Schwingklub Winterthur. Stephanie Lanter

Der Winterthurer Samir Leuppi (links) erreichte am NOS 2021 einen gestellten Gang gegen Samuel Giger, einen der grossen Favoriten am Eidgenössischen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Wie schon vor drei Jahren in Zug ist der Schwingklub Winterthur mit drei Athleten an einem Eidgenössischen Schwingfest vertreten. Und es sind die gleichen drei Namen: Samir Leuppi, Beda Arztmann und Philipp Lehmann. Das Trio hat noch weiteres gemeinsam: Alle hatten in der laufenden Saison mit Verletzungen zu kämpfen und mussten etwas um ihre Teilnahme am ESAF 2022 in Pratteln zittern.