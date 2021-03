Musik aus Winterthur – Ein «Winti-Kid» in den Startlöchern Der 16-jährige Musiker Luca Binelli aka Akindo ist mit seiner Musik und Videoclips die neue Stimme der «Winti-Kids». Sie klingt melodisch, roboterähnlich und vor allem eines: eingängig. Till Hirsekorn

Neue Single, neuer Clip: Akindo will mit seinen Melodien und einem Mix aus Trap, Hi-Hop und R’n’B die Jugend mitreissen. Foto: Enzo Lopardo

«Flüg dur die night und crew gaht wildS level so high high high.Sie isch uhh min type und uh allei, fühl dich dihei ei ei ei eiEuses movement riset, euses movement shinetmir sind alive alive.»



Viel Slang, ein einfacher Refrain mit einfacher Melodie, die bleibt und mitreisst. Mitreisst, weil sie alle tanzend mitsingen können, die dieses Denglish sprechen, wie seine Kollegen und die «Cool-Kids» aus Winti.

«Good vibes» ist, was Luca Binelli aka Akindo mit seiner neuen Single «Alive» auf der EP «Melodia» verbreiten will. «Man soll Teil des Songs werden und mitschweben», sagt der 16-Jährige, angelehnt an einen Pingpong-Tisch im Rychenbergpark. Hier treffen sich Akindo und seine Clique an den Wochenenden, hören Musik, rauchen und trinken, um dann loszuziehen zum nächsten Plätzli, oder Spot. Was man halt so macht mit 16.