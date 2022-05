Schmiedefest in Wiesendangen – Ein Wochenende lang das Schmieden zelebrieren Am 20. Mai startet in Wiesendangen das 7. Eidgenössische Schmiedefest. Das volle Programm bietet einen vertieften Einblick in das vielfältige Handwerk. Jonas Gabrieli

Marek Krähenbühl aus Oberneunforn schmiedet in Wiesendangen während der Medienkonferenz. Foto: Jonas Gabrieli

Die Vielfalt des Metalls ist bei der Wiesendanger Schmiede von Urs Teuscher überall sichtbar. Draussen steht der Zaun des Stadtzürcher Schlachthofs, der derzeit restauriert wird, drinnen hängen Hufeisen und Skizzen für eine Sitzbank. An der Wand hängen unzählige Zangen und Hämmer, um für jede Aufgabe gewappnet zu sein. Teuscher betreibt noch einen der wenigen Schmiede-Mischbetriebe in der Schweiz. «Man kann sie an einer Hand abzählen», sagt er.