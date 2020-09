SM-Gold für LV Winterthur – Ein wunderbarer Augenblick für Angela Diggelmann Angela Diggelmann von der LV Winterthur gewann an den U18-Meisterschaften in Lausanne den Titel im Hochsprung. Bronze ging im Kugelstossen derselben Kategorie an Vereinskollegin Selina Isler. Jörg Greb

Angela Diggelmann von der LVW siegte im Lausanner Stade de Vidy athle.ch

Zuoberst auf dem Podest stehen, neben sich die Tessiner Freundin Ulla Rossi– «das war ein mega schöner Augenblick», sagte Angela Diggelmann. In Lausanne, im ehrwürdigen Stade de Vidy nahe am Genfersee, genoss sie ihn. Endlich hat es geklappt, wenn auch knapp. Ihren ersten Schweizer Meistertitel hat die Gymnasiastin gewonnen. «Irgendwie realisiere ich’s noch gar nicht», sagte sie auch noch am Folgetag. In der Vergangenheit klappte es nie wunschgemäss. Entsprechend emotional erlebte die 17-Jährige den Erfolg.