Leute aus Winterthur – Ein zäher Hund mit sanftem Gemüt Einmal Elektriker, immer Elektriker: Reinhard Winkler hat fast 50 Jahre lang für die gleiche kleine Firma im Tössfeld gearbeitet. Frisch pensioniert blickt er gern zurück und bereut nichts. Till Hirsekorn

Hält in seiner ehemaligen Bude noch ein bisschen das Lager in Schuss: Der frisch pensionierte Reinhard Winkler. Foto: Madeleine Schoder

«Ich habe mitgeholfen, dass Winti gewachsen ist.» Es ist der einzige etwas unbescheidene Satz, der Reinhard Winkler an diesem Vormittag über die Lippen kommt. Der 65-Jährige ist frisch pensionierter Elektromonteur, gross gewachsen, schlanker Wurf, kurze Haare. Lachfältchen haben sich tief in sein Gesicht eingebrannt. «Reini» war ein Berufsleben lang für die Altermatt Elektro AG auf Baustellen in Winterthur und der Region unterwegs. Fast 50 Jahre lang; die kleine Firma aus dem Tössfeld hat sich zäh gehalten. In diesem Jahr feiert sie ihr 100-Jahr-Jubiläum.