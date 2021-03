Hilfe gegen Übergewicht – Ein Zuckerersatz, der nicht dick macht und sogar gegen Karies hilft Zwei Basler Forscherinnen haben nachgewiesen, dass die Zuckeralkohole Xylitol und Erythritol satt machen, obwohl sie keine oder nur wenige Kalorien enthalten. Dina Sambar

Umgerechnet 27 Teelöffel Zucker essen und trinken Herr und Frau Schweizer täglich. Diese Menge müsste drastisch reduziert werden. Dabei helfen könnten laut neusten Studien die Zuckeralkohole Xylitol und Erythritol. Foto: VQH

Stellen Sie sich eine 1-Kilo-Packung Zucker vor. Nun nehmen sie 40 Stück davon und stapeln sie aufeinander. So viel Zucker essen und trinken Schweizerinnen und Schweizer durchschnittlich in einem Jahr. Das sind umgerechnet 27 Würfelzucker pro Tag. Für diesen Genuss nehmen sie einiges in Kauf: «Ein übermässiger Zuckerkonsum geht mit einer Erhöhung des Risikos einher, an einer nicht übertragbaren Krankheit wie Fettleibigkeit, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken», heisst es in einem Grundlagenpapier, das auf der Website des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen veröffentlicht ist.