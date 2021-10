Shopping im Internet – Ein Zürcher bestellt in China einen Laserpointer – und bekommt einen Strafbefehl Auf «Wish» wollte der 50-Jährige ein Schnäppchen machen. Doch der Zoll vernichtete den illegalen Laserpointer. Und für den Mann wird es jetzt teuer.

Ein Mann aus der Region Zürich bestellte sich in China einen günstigen Laserpointer, der allerdings in der Schweiz verboten war. Foto: Keystone

Ein vermeintliches Schnäppchen der chinesischen Shoppingplattform Wish.com hat für einen Zürcher in einem Strafbefehl geendet. Der Laserpointer, den der 50-Jährige dort bestellt hatte, ist in der Schweiz nämlich illegal. Er kann bleibende Augenschäden verursachen.

Im Frühling diesen Jahres hatte sich der Zürcher den Laserpointer bestellt. Inklusive Ladegerät sollte dieser Artikel, der von einem chinesischen Händler angeboten wurde, gerade mal 17 Franken kosten. Bei der Einfuhr in die Schweiz blieb der Laserpointer aber am Zoll hängen, weil er wegen seiner Stärke, der fehlenden Klassierung und der Nichteinhaltung von Normen hierzulande verboten ist.

Vor allem in der Luftfahrt, aber auch im öffentlichen und privaten Verkehr kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu gefährlichen Blendattacken. Im schlimmsten Fall drohen dabei lebenslange Schäden an den Augen. Seit Juni 2019 sind in der Schweiz deshalb nur noch schwach strahlende Laserpointer erlaubt, die etwa für Präsentationen verwendet werden.

Geräte werden vernichtet

Die Staatsanwaltschaft See/Oberland verurteilte den Mann deshalb per Strafbefehl wegen mehrfachen Vergehens gegen das neue Bundesgesetz über den «Schutz vor Gefährdung durch nichtionisierende Strahlung und Schall». Mehrfach deswegen, weil bei einer Hausdurchsuchung noch zwei weitere illegale Laserpointer ans Licht kamen. Zu einer bedingten Geldstrafe von 3000 Franken verhängte die Staatsanwaltschaft auch noch eine Busse von 800 Franken, dazu kommen 400 Franken Verfahrenskosten.

Der Mann muss also total 1200 Franken bezahlen – 70 Mal mehr, als sein Schnäppchen aus China gekostet hätte. Sein neues sowie seine alten Geräte wird der Mann zudem nie mehr sehen. Sie werden vernichtet. Was er mit den Geräten vorhatte, ist unklar.

Die Staatsanwaltschaft geht im Strafbefehl hart mit dem Käufer ins Gericht: Der Mann habe sich bei der Bestellung «in keiner Weise um die in der Schweiz geltende Gesetzeslage gekümmert». Der Zürcher, notabene in einem technischen Beruf tätig, habe sich überhaupt nicht informiert, ob er einen solchen Laserpointer einführen dürfe. Doch dies wäre problemlos möglich gewesen und hätte von ihm auch ohne Weiteres erwartet werden dürfen.

