Porträt über Zürcher Schauspieler – Ein Zürcher spielt einen Hexer in der Netflix-Erfolgsserie Basil Eidenbenz spielt eine der Hauptrollen in der Serie «The Witcher». Eigentlich wäre der Part schon vergeben gewesen. Sara Belgeri

Der Zürcher Basil Eidenbenz ist in der zweiten Staffel von «The Witcher» neben Superman-Darsteller Henry Cavill zu sehen. Foto: Tom Wagner

Basil Eidenbenz war gerade dabei, die Rosen in seinem Garten in London zu giessen, als seine Agentin anrief und sagte, er habe eine der Hauptrollen in der zweiten Staffel der Netflix-Erfolgsserie «The Witcher» bekommen.

Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Rolle. In der Fantasy-Serie, die auf den Büchern des polnischen Autors Andrzej Sapkowski basiert, spielt Eidenbenz den Hexer Eskel, einen langjährigen Freund des Protagonisten Geralt von Riva (gespielt von Henry Cavill). Eigentlich wäre der Part schon an den dänischen Schauspieler Thue Ersted Rasmussen vergeben gewesen. Dieser musste aus terminlichen Gründen jedoch abspringen. Ein Glück für Eidenbenz.

