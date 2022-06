Mich stört schon der Ton Ihrer Frage. Sehen Sie: Wir verhelfen jedes Jahr Hunderten von Menschen auf der ganzen Welt zu Freiheit und Mobilität. Dass es darunter bisweilen auch solche gibt, die nicht – oder nicht mehr – so positiv beurteilt werden, das liegt in der Natur der Sache. Die Zahl dieser Personen ist verschwindend klein. Ich vergleiche uns gern mit einer Bank: Unter ihren Tausenden von Kunden befinden sich unweigerlich auch solche, die später sanktioniert wurden. Nun muss die Bank deren Guthaben einfrieren.

Der Jurist Christian Kälin ist Präsident und Teilhaber von Henley & Partners. Die internationale Kanzlei gilt als Marktführerin in Staatsbürgerschaften und Aufenthaltsbewilligungen für Investoren. Kälin wurde deshalb von der Wirtschaftsagentur Bloomberg als «Passport King» bezeichnet. Bereits in seiner Doktorarbeit an der Universität Zürich befasste er sich mit der Vergabe von Staatsbürgerschaften für Investments und hat hierfür einen neuen Rechtsbegriff («ius doni») eingeführt.

In der jetzigen Situation würden Sie es sich wohl auch überlegen, in ein sicheres Drittland zu ziehen. Russland ist im Krieg, die Unsicherheit wächst. Das hat nicht einmal damit zu tun, ob man mit der politischen Führung einverstanden ist oder nicht.

In der Schweiz habe ich nichts zu befürchten.

Selbst Sie als Schweizer hätten in der Corona-Zeit von einem zusätzlichen Pass oder Aufenthaltstitel profitieren können. In der Karibik oder in Dubai herrschten damals grössere Freiheiten und weniger Chaos. Mit einem Aufenthaltstitel oder einer Staatsbürgerschaft am Ort Ihres Ferienhauses konnten Sie dorthin reisen, sonst sassen Sie in der Schweiz fest.