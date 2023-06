Gemeinde Weisslingen – Einbahnregime auf der Lendikerstrasse wegen Bauarbeiten Der Ersatz der Wasserleitungen dauert bis November. Almut Berger

An der Lendikerstrasse in Weisslingen werden neue Wasserleitungen verlegt. Die Bauarbeiten erstrecken sich von der Dettenriederstrasse bis zur Lendikerstrasse 49 (Höhe Rebberg) und erfolgen bis November und in vier Etappen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Der Strassenbau erfolgt dann im nächsten Jahr.

Etappe 1 und 2 starten am 3. Juli von der Dettenriederstrasse bis zur Tollenstrasse. Der Verkehr für die Anwohner wird im Baustellenbereich im Einbahnverkehr aufrechterhalten. Nach der Tollenstrasse wird er dann wieder normal geführt. Der Bus wird über die Steinacherstrasse umgeleitet. Für den Durchgangsverkehr ist eine Umleitung signalisiert.

Karte: EWP AG Effretikon

