Ferienprogramm in Aadorf – Einblick in die moderne Landwirtschaft Die Swiss Future Farm in Tänikon hat einen Themenweg eingerichtet. Auf einem Rundgang kann man sehen, was auf einem modernen Bauernhof alles möglich ist. Kurt Lichtensteiger

Die Projektverantwortlichen auf dem Themenweg (von links): Florian Abt, Raphael Bernet, Vivienne Oggier, Christian Eggenberger, Bernhard Müller und Markus Koller. Bild: Kurt Lichtensteiger

Der neue Themenweg der Swiss Future Farm im Aadorfer Tänikon führt unter anderem in einen Kuhstall, übers Feld und in eine Sonderausstellung über Unfallverhütung. An diversen Feldposten werden sogenannte Smart-Farming-Technologien aufgezeigt. Dabei geht es um intelligente Lösungen für Bauernhöfe. Sie sollen die Landwirte von Routinearbeiten entlasten, damit diese ihre Arbeitskraft effizienter einsetzen können. Gleichzeitig sollen Ressourcen geschont werden und zum Beispiel weniger Pestizide in die Umwelt gelangen.