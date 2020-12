Kesb Winterthur-Andelfingen – Einblick in eine verschwiegene Behörde Über die Schutzbehörde Kesb kursieren viele Vorurteile. Im Podcast «Schweigepflicht» kann man der Kesb Winterthur-Andelfingen beim Arbeiten zuhören – anhand echter Fälle. Michael Graf

In diesem Gebäude am Bahnhofplatz 17 sind die Büros der Kesb Wintertur-Andelfingen. Zwei Journalistinnen haben sie besucht und einen Podcast gemacht. Foto: Urs Jaudas

«Manchmal würde ich mir gern einen Swisslos-Kleber auf das Auto machen», sagt Christoph Heck. «Dann würden die Leute die Haustür lieber öffnen.» Heck ist Sozialarbeiter und Behördenmitglied der Schutzbehörde Kesb. Wenn er klingelt oder anruft, ist es ernst: Es liegt eine Meldung vor, dass ein Kind oder ein Erwachsener gefährdet ist.

Ein schlimmer Verdacht

Heck ist einer der Protagonisten von «Schweigepflicht», einem Podcast über die Kesb Winterthur-Andelfingen. In der ersten Folge begleiten die Journalistinnen Karoline Wirth und Rebekka Haefeli ihn und seine Mitarbeiterinnen bei einem dramatischen Fall. Ein Nachbar hat gemeldet, dass ein zweijähriges Mädchen von seiner Mutter regelmässig geschlagen und an den Haaren gerissen werde. Die Polizei war schon da und hat die Verletzungen rapportiert; die Mutter ist in Haft.