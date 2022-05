Sammlung Winterthur – Einblicke ins Leben der internierten Polen in Winterthur, 1940–45 Ein Fotoalbum von 1945 in der Sammlung Winterthur gibt unerwartete Einblicke in das Leben der internierten Soldaten in Winterthur. Die Tochter des Fotografen lebt seit 1991 in der Schweiz und wusste bis vor kurzem nichts von diesem Album. Dominik Landwehr

Die internierten polnischen Soldaten waren bei Privaten untergebracht, die Mahlzeiten nahmen sie aber gemeinsam im Kirchgemeindehaus Winterthur ein. bildarchiv.winterthur.ch / Foto: Leszek Bialy

Es ist einer der Schätze in der Sammlung Winterthur: das Fotoalbum, das der polnische Offizier 1945 Leszek Bialy der Gönnerin Clary Schoellhorn, der Gattin des Haldengut-Direktors Kurt Schoellhorn, geschenkt hat. Bis vor kurzem wusste man sehr wenig über diese Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg. Winterthur unterhielt zusammen mit Freiburg ein Hochschullager. Hier konnten die polnischen Soldaten ihre Studien fortsetzen; zunächst in Winterthur, später auch an Uni und ETH in Zürich.

Studieren und Strammstehen