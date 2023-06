18 Jahre im Tibet-Institut Rikon – Eine abenteuerliche Reise durch Tibet prägte sein Leben Philip Hepp war nach Gründer Jacques Kuhn der erste Geschäftsführer des Tibet-Instituts. Bald verlässt der 61-Jährige das Kloster, um länger nach Nepal und Indien zu reisen. Rafael Rohner Madeleine Schoder (Foto)

Philip Hepp im Garten des Tibet-Instituts: «Dass ihnen ihr Land weggenommen wurde, ist tief im Bewusstsein verankert.» Foto: Madeleine Schoder

Als junger Student in den 80er-Jahren zog es Philip Hepp das erste Mal nach Tibet. Er packte einen grossen Rucksack und buchte einen Flug nach Pakistan. Von dort reiste er per Anhalter weiter. Wochenlang war er mit einem Kollegen in Lastwagen unterwegs, sie schliefen im Zelt und verständigten sich mit Händen und Füssen. «Das ging erstaunlich gut», sagt Hepp. Die Reise sollte sein Leben prägen.