Winterthur im Jahr 2050 – Eine Achterbahn als Hauptverkehrsmittel Der Maler Urs Kerker stellt sich die Zukunft von Winterthur vor. Helmut Dworschak

Freistehende Rolltreppen führen direkt zur Hochbahn. Vision des Bahnhofplatzes von Urs Kerker. Foto: PD

Architekten und Bauingenieure müssen bei der Planung stets das Gesetzbuch zur Hand haben. Künstler sind frei, sich Mögliches und Unmögliches vorzustellen. Der Maler Urs Kerker sieht eine Stadt in Bewegung: Am Himmel schiessen wespenähnliche Züge durch die Luft, die an eine Achterbahn erinnern, über der Steinberggasse wölbt sich ein Glasdach, die «Salzhaus-Arena» ist eine Eventzentrale. Überhaupt wird verdichtet und zusammengeschoben, damit alles nebeneinander (oder unter dem Boden) Platz hat.

Die zwölf grossformatigen Gemälde sind sehr dynamisch und farbig; Kerker selbst spricht von «Schnapsideen» und nennt es «ein Fest der Sinnlichkeit».