Neues Lichtsignal – Eine Ampel für mehr Verkehrsfluss ins Dättnau Bus und Autos aus dem Dättnau sollen weniger im Stau stehen. Dafür will die Stadt fast 3,5 Millionen investieren – deutlich mehr als geplant. Gregory von Ballmoos

Für den Stadtbus gibt es kaum eine Möglichkeit, auf die Steigstrasse einzubiegen. Dies soll mit dem neuen Lichtsignal besser werden. Foto: Marc Dahinden

Die Dättnauerinnen und Dättnauer kennen das Problem wohl alle: Der Weg in die Stadt ist trotz der Nähe zu ihr lange. Vor allem mit dem Auto und vor allem während der Stosszeit. Von der Steig hinab bewegt sich dann jeweils eine geschlossene Autokolonne in Richtung Töss. Ein Einbiegen ist kaum möglich – es kommt zu Wartezeiten auch für den Bus. An Werktagen ist das Quartier morgens und abends quasi abgeschnitten.

Mit einem Lichtsignal will die Stadt dieses Problem lösen. Das hat sie bereits vor zwei Jahren kommuniziert, nun stellt sie für den Bau einen Kreditantrag an den Grossen Gemeinderat. Dieser soll dafür 875’000 Franken bewilligen. Insgesamt kostet die neue Anlage 3,45 Millionen Franken, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Fast 3 Millionen davon kann sie auf den kantonalen Strassenfonds abwälzen, weil es sich um eine «überkommunale Strasse» handelt.