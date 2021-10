Corona-Talk in Winterthur – «Eine Ansteckung würde ich nicht absichtlich provozieren»

KSW-Chefarzt Urs Karrer war am Mittwoch in der Talkshow «Wissenschaft persönlich» zu Gast. Er sprach über prominente Corona-Kritiker und wagte eine Prognose in Bezug auf mögliche Auffrischimpfungen.