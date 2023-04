5G in Altikon – Eine Antenne ist bewilligt, die andere nicht Kanton und Gemeinde bewilligen die Antenne bei der Kläranlage. Beim Werkhof legt der Gemeinderat aber sein Veto ein. Jonas Gabrieli

Vom Gemeinderat Altikon bewilligt: Die ausgesteckte Mobilfunkantenne bei der Abwasserreinigungsanlage an der Thur. Auf der anderen Seite der Brücke befindet sich die Gemeinde Niederneunforn. Foto: Madeleine Schoder

Eine erste Mobilfunkanlage auf dem Gemeindegebiet von Altikon ist bewilligt. Der Gemeinderat stimmt einem Gesuch der Swisscom für den Bau einer 5G-Antenne bei der Abwasserreinigungsanlage (ARA) zu, wie Gemeindepräsidentin Sandra Reinli auf Anfrage sagt. Die Kommunalbehörde musste sich mit der Frage beschäftigen, wie gut sich die 35 Meter hohe Antenne in die Umgebung einordnet. Fazit: «Entlang der Thur mit der Brückenkonstruktion, den hohen Bäumen und am Fusse der Hügelkette ist die Anlage nicht so exponiert.»