Apotheker aus Winterthur – Eine Apotheke zum Anfassen Der ehemalige Chef der Adler-Apotheke in Winterthur plant am Bahnhof Stettbach eine Erlebnisapotheke. Delia Bachmann

So sieht die neue Apotheke beim Bahnhof Stettbach aus. Foto: PD

Bis im letzten Juni führte Florian Meier die traditionsreiche Adler-Apotheke am Eingang zur Altstadt. Hier installierte der Winterthurer etwa Lagerroboter und zog einen Pillenpacker-Service auf. Dazu packen die Angestellten die täglichen Tablettenrationen von einzelnen Kunden, unterstützt von modernen Maschinen, in kleine Plastikbeutel um.

Den neusten Streich hat der ehemalige Chef der Adler-Apotheke in Winterthur am Bahnhof Stettbach geplant. Zusammen mit Peter Halbeck eröffnete er letzte Woche die laut eigenen Angaben erste Erlebnisapotheke der Schweiz. Angelehnt an eine Piazza – mit echtem Baum und einer Parkbank – soll das Geschäft zum Ausprobieren von Salben und Cremes, aber auch von Säften, Riegeln und Vitaminpräparaten einladen.

Durch ein Fenster ins Labor sieht man die Angestellten beim Herstellen von Salben oder Teemischungen. Die Kunden können sich via Touchscreen informieren und zahlen, zudem werden auch Corona-Tests angeboten.