Bautätigkeit in Winterthur – Eine Baufirma darf nicht bauen Der Bauausschuss der Stadt Winterthur verweigert drei Mehrfamilienhäusern in der Kernzone Stocken in Seen die Baugenehmigung. Der Entscheid lässt aufhorchen. Adrian Mebold

Die Kernzone Stocken bleibt vorderhand, wie sie ist. Für drei Neubauten gab es keine Genehmigung. Enzo Lopardo

Vor ein paar Wochen hatte die Baufirma Baltensperger AG in Oberwinterthur brisante Post im Briefkasten: eine Bauverweigerung durch den Bauausschuss der Stadt Winterthur. Nachdem die Baufirma innerhalb der Frist keine Einsprache beim Baurekursgericht des Kantons eingereicht hat, ist der Entscheid bereits rechtskräftig. Somit können drei Mehrfamilienhäuser mit vierzehn Wohnungen in der Kernzone Stocken in Seen nicht gebaut werden. Die Firma will zum Fall keine Stellung nehmen.