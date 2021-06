Musikkollegium Winterthur – Eine bedeutende Etappe – zu Thomas Zehetmairs Abschied Nach fünfjähriger Präsenz als Chefdirigent verabschiedet sich Thomas Zehetmair vom Musikkollegium Winterthur. In Erinnerung bleibt ein energetisches und atmendes Musizieren unter seiner Leitung. Herbert Büttiker

Gut gelaunt: Thomas Zehetmair und das Musikkollegium am 5. September 2019 im Stadthaussaal. Foto: Herbert Büttiker

Wechsel auf dem Chefposten des Musikkollegiums sind keine seltenen Ereignisse, trotzdem geht es – aus musikalischer Sicht – jeweils um eine Ära. Am Mittwoch endet die fünfjährige von Thomas Zehetmair. Das entspricht etwa dem Rhythmus der Vorgänger und folgt dem sich munter drehenden Karussell der Kulturwelt unserer Zeit. Die Normalität dieses Kommens und Gehens spiegelt sich in Jahresprogrammen des Musikkollegiums, in denen immer wieder auch der Besuch ehemaliger Chefdirigenten angekündigt wird. Für die kommende Saison gilt das gleich für beide Vorgänger von Zehetmair, Jac van Steen (2000–2008) und Douglas Boyd (2009–2016).

