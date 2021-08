Quincy-Bar in Winterthur - Eine blaue Bar für den Roten Turm

Abo Unternehmer in Winterthur Durch Zufall zum Gastrounternehmer

Marco Nisoli mischt mit zwei Restaurants und zwei Bars in der Winterthurer Gastroszene vorne mit. Geplant hatte er das bei seinem Quereinstieg vor acht Jahren nicht, sagt der 34-Jährige. Am Donnerstag eröffnet er das Rosa Pulver am neuen Ort.