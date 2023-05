Petition für Aussichtspunkt – Eine Brücke auf dem Cholfirst? Eine IG will einen alten Aussichtspunkt auf dem Cholfirst oberhalb von Langwiesen wieder aktivieren. Statt eines Turms soll eine Brücke entstehen. Tanja Hudec

So könnte die geplante Aussichtsplattform einst aussehen. Visualisierung: PD

Die Aussicht muss herrlich gewesen sein: Vom nördlichen Steilhang des Cholfirsts oberhalb von Langwiesen sah man einst über die gesamte Stadt Schaffhausen, den Rhein, den Randen und den Hegau. Der Kahlschlag, der 1976 zu diesem Zweck entstanden war, ist mittlerweile aber wieder zugewachsen.

Nun will eine Interessengruppe aus Feuerthalen die einstige Aussicht vom sogenannten «Burghügel» wieder möglich machen. Dazu hat sie bei der Zürcher Planungsgruppe Weinland eine Petition eingereicht, mit dem Ziel, den Aussichtspunkt in den Richtplan aufnehmen zu lassen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Diesmal soll jedoch kein Kahlschlag den Blick auf die Region freigeben. Die IG namens «Aussichtsplattform Burghügel» plant eine «barrierefreie Plattform». Somit entfalle das mühsame Treppensteigen. Die mitgeschickte Visualisierung zeigt ein grosses brückenartiges Konstrukt. Damit wolle man einen kulturellen Bezug zum Brückenbauerpionier Othmar Hermann Ammann herstellen, der 1879 in Feuerthalen geboren wurde und hier seine ersten Lebensjahre verbrachte.

In Zusammenarbeit mit einem Bauingenieur und einem Geologen sei das Projekt konkretisiert und die Machbarkeit unter Schonung des Baumbestands bestätigt worden, heisst es weiter. Die IG rechne mit Kosten von rund 700’000 Franken. Wird die Aussichtsbrücke in den Richtplan aufgenommen, wird ein Baugesuch eingereicht. Finanziert werden soll das Projekt durch Sponsoring, kulturelle Beiträge und Spenden.

Mit Sicht auf Schaffhausen und den Rhein: So stellen sich die Petenten die Aussichtsplattform vor. Visualisierung: PD

