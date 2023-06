Abwasser in Winterthur – Eine Brücke soll marode Rohre ersetzen In Neftenbach gelangt das gesamte Abwasser von Winterthur über die Töss zur nahen ARA Hard. Weil bei den alten Leitungen bald ein Rohrbruch droht, will die Stadt eine Brücke bauen. Delia Bachmann

Die 76 Jahre alten Abwasserkanäle des Hauptzulaufs zur ARA Hard befinden sich unter der Hardgut-Brücke. Nun baut die Stadt gleich daneben eine neue Rohrbrücke als Ersatz für die angegriffenen Leitungen. Visualisierung: Cristina Rutz Architekten

«Ein Rohrbruch wäre der Super-GAU», sagt Hanspeter Räbsamen, Projektleiter beim Tiefbauamt der Stadt Winterthur: «Das ganze Abwasser der Stadt würde im freien Fall in der Töss landen.» Die Rede ist von den beiden Stahlrohren unter der Hardgut-Brücke in Neftenbach an der Grenze zu Winterthur. Diese leiten das Schmutzabwasser von 120’000 Menschen auf seiner letzten Etappe von der Weiachstrasse über die Töss in die Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Wülflingen. An einem trockenen Tag, sprich ohne Regenwasser, sind das rund 450 Liter oder zwei bis drei Badewannen pro Sekunde.