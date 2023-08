Sommerserie: Hotspots in Winterthur – Eine der besten Gelaterias der Stadt braucht eine Nachfolge In der Gelateria Pura Vida gibt es jeden Tag bis zu 28 Sorten zu probieren. Aber nur noch diesen Sommer unter der aktuellen Leitung. Ein Selbstversuch an der Glacetheke. Valérie Jost

An den bunten Theken der Gelateria Pura Vida an der Obergasse herrscht im Sommer Hochbetrieb. Foto: Enzo Lopardo

Es ist ein warmer, etwas windiger Donnerstagnachmittag, 14 Uhr. Die Gelateria Pura Vida an der Obergasse hat seit zwei Stunden geöffnet. Mitinhaber Christian Ulrich und seine Stellvertreterin Tabea Götzinger servieren fast im Akkord Glaces. Mitinhaberin Lea Bitzer stellt sie jeweils auf Vorrat her.

20 reguläre und 8 vegane Sorten sind im Angebot: Von Klassikern wie Pistazie oder Schokolade über Fruchtglaces wie Himbeere oder Mango bis hin zu Spezialitäten wie Ananas-Minze oder Caramel-Fleur de Sel ist alles dabei. Wer zum ersten Mal da ist, verliert sich nicht selten in der grossen Auswahl. «Ich brauche noch einen Moment», sagt eine ältere Frau mit Blick auf die farbenfrohe Auslage in den beiden Kühltheken.

Die «Landbote»-Redaktorin nutzt die Schonfrist, um sich nochmals auf die Basics hinter der Theke zu besinnen. Denn auch sie legt Hand an und übt sich im Glaceservice. Das ist anfangs nicht ganz einfach. Denn statt wie zu Hause die traditionelle Glacezange für runde Glacekugeln liegt hier in jeder Sorte ein relativ flacher, grosser Löffel bereit. Christian Ulrich zeigt, wie dieser zu benutzen ist: Ihn zu sich ziehend, schabt man etwas Glace ab, streicht es an der Bidonwand wieder ab und rollt dann diese perfekte Glaceportion nochmals schön auf dem Löffel auf, damit sie ins Cornet passt. «Reine Übungssache», sagt Ulrich schmunzelnd, dessen Handgriffe wirken, als könnte er sie auch im Schlaf.

Bei Pura Vida gibt es selbst vom Klassiker Schokoladenglace vier Sorten: Die klassische, eine weisse, die Sorte Schoggi-Espresso und das vegane Schoggisorbet. Foto: Enzo Lopardo

Die Frau entscheidet sich am Ende für Waldbeer und Stracciatella im Becher. Das Portionieren gelingt – wenn auch weniger schnell und sicher als beim Glaceprofi. Für ihn ist es die vierte Saison mit Pura Vida und gleichzeitig die letzte: Anfang Woche teilte das Betreiberpaar Ulrich und Bitzer mit, dass sie «schweren Herzens» eine Nachfolgelösung suchen. Gründe nannten sie da noch nicht. Nun erklärt Ulrich: «Wir haben uns intensiv Gedanken über die nächsten Jahre unserer Erwerbstätigkeit gemacht und uns jetzt für ein Angestelltenverhältnis entschieden.»

An mangelndem Umsatz – vor der Gelateria bilden sich regelmässig Schlangen – sei es nicht gelegen. «Wir können gut davon leben», so Ulrich. Aber er habe eine spannende Herausforderung erhalten, die er bereits am 1. September antrete, und auch Lea Bitzer habe als Lebensmittelingenieurin mit ETH-Abschluss gute Aussichten.

Die Gelateria bleibt noch bis zum 30. September offen, danach ist – vorerst – Schluss. Ulrich und Bitzer wünschen sich weiterhin eine Gelateria, «damit hier auch in den kommenden Jahren feine Gelati die Herzen von vielen kleinen und grossen Winterthurerinnen und Winterthurern erfreuen». Punkto Qualität sind grosse Fussstapfen zu füllen: Pura-Vida-Glaces sind stadtweit bekannt für ihren intensiven Geschmack zu günstigen Preisen (2 Sorten gibt es für 3.90 Franken). Kurz nach der Eröffnung erkor diese Zeitung die Gelateria denn auch zur Testsiegerin.

Von Gedrängel und Ungeduld nichts zu spüren

Im Bericht hiess es unter anderem: «Der Reiz einer Gelateria sind die vielen verschiedenen Sorten, die alle probiert sein wollen. Pura Vida hat das verstanden.» In der Tat ist an diesem Donnerstag kein klarer Sortenfavorit auszumachen. Ungewöhnliche wie Matcha oder Ovomaltine werden fast so häufig bestellt wie Klassiker, etwa Erdbeere oder Stracciatella. Allerdings wird in zwei Stunden nie nach Peanut Butter verlangt, nach Zimt und Zitrone je nur einmal.

Auch kreative Kombinationen gibt es: Eine Frau bestellt etwa die Sorten Kokos und Kaffee. «Das Kokos neutralisiert den starken Kaffeegeschmack», erklärt sie ihre Wahl. Denn die Glaces schmecken wirklich stark nach dem, was draufsteht – ein Geschmackstest an den Sorten Vanille, Mango und Himbeere bestätigt dies. Grund ist der hohe Fruchtanteil, auf den Lea Bitzer grossen Wert legt.

Für Glace in solch intensiven Geschmäckern und Farben – links Sauerrahm-Heidelbeere und Mango, rechts Thurgauer Erdbeere – steht man gerne an. Foto: Enzo Lopardo

Weil das «Rohmaterial» aber mal wässrige Melonen, mal harte Haselnüsse sind, sind die Glaces sehr unterschiedlich zu servieren. In weichen Sorten, etwa dem veganen Schoggisorbet oder der temporären Spezialität Himbeer-Rosé, gleitet der Glacelöffel fast wie durch Butter. Andere Sorten wie Thurgauer Chriesi oder Banane sind kompakter und etwas schwieriger zu servieren. So bricht auch prompt das Cornet beim Versuch, eine Portion Chriesiglace hineinzustreichen.

Der junge Mann, der es bestellt hat, lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Allgemein herrscht in der Schlange eine gute Stimmung: Niemand drängelt oder ist genervt, weil er oder sie warten muss. Das liegt laut Christian Ulrich unter anderem daran, dass es auch bei langem Warten an heissen Tagen vorwärtsgeht: «Nervig ist es erst, wenn man ewig wartet und sich vor einem nichts bewegt. Deshalb geben wir uns Mühe, die Leute rasch zu bedienen.»

Für ein paar nette Worte findet er trotzdem immer Zeit. Es sind einige, die Ulrich persönlich kennen und die ihm zufolge immer wieder auf ein Glace vorbeikommen.



