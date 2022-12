Adventskalender 14 – Eine einfache Art von Smörrebröd Wie die Rezepte meiner Oma in unserer Familie zur Tradition geworden sind und Reste immer weiterverwertet werden. Heidrun Pschorn

Resteverwertung: Kartoffelsalat auf Pumpernickel. Foto: Heidrun Pschorn

Unsere Familie verbrachte die Weihnachtszeit immer sehr gerne bei meinen Grosseltern in Villingen-Schwenningen. Meistens stand ich bei meiner Oma in der Küche und habe ihr beim Kochen zugesehen und bin ihr gerne zur Hand gegangen. Viele ihrer Rezepte halte ich in Ehren und gewisse Traditionen aufrecht.

Es wurde meist sehr grosszügig aufgetischt. Die Porzellanschüsseln, die immer nur an den Festtagen aus der hintersten Ecke des Schrankes rausgeholt wurden, sind schön in der Mitte des Tisches platziert gewesen. Es konnte somit jeder so viel auf den Teller schöpfen, wie er mochte. An Heiligabend konnte meine Oma mit Semmelknödeln und Rouladen auftrumpfen.

Unter anderem gab es an einem der Abende «Saitenwürstle (Wienerli)» mit Kartoffelsalat, und das nicht zu knapp. Der übrig gebliebene Kartoffelsalat wurde gerne am nächsten Tag zum Mittagessen auf einem schwarzen Brot oder Pumpernickel grosszügig aufgehäuft. Meistens noch mit Eiern und mehr Gurken verfeinert. Eine einfache Art von Smörrebröd.

