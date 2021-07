Belinda Bencic an Olympia – Eine Entfesselungskünstlerin namens Bencic Vor einigen Wochen in Wimbledon war sie noch an einem Tiefpunkt, nun greift die Ostschweizerin im Einzel und Doppel nach der Goldmedaille. Marco Keller

Die grosse Befreiung: Belinda Bencic nach dem Halbfinalsieg gegen Jelena Rybakina. Foto: Marijan Murat (Keystone)

Quizfrage im olympischen Tennisturnier: Wie gross muss ein Rückstand sein, damit Belinda Bencic klein beigibt und die Niederlage akzeptiert? Die Antwort aller Befragten: ein Schulterzucken. Niemand weiss es, bis jetzt hat die Ostschweizerin immer einen Weg zum Comeback gefunden, so unwahrscheinlich dieses auch gewesen sein mag. In der 3. Einzelrunde gegen French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova – zum Beispiel als sie die Partie nach einem 1:6 noch dreht. Oder in der zweiten Doppelpartie, als sie zusammen mit Viktorija Golubic gegen die Spanierinnen Garbine Muguruza/Carla Suarez Navarro gewinnt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung