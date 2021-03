Streit um Altersvorsorge – «Eine Erhöhung der Ehepaarrente gefährdet die ganze AHV-Reform» Alt-Bundesrätin und Pro-Senectute-Präsidentin Eveline Widmer-Schlumpf wehrt sich gegen die Pläne ihrer Mitte-Partei, den Ehepaaren mehr Rente zu geben. Denis von Burg , Mischa Aebi

Die AHV-Reform wird immer umstrittener. Als letzter Akt hat die Ständeratskommission vorgeschlagen, die Ehepaarrente zu erhöhen. Dies würde die Einsparungen, die man sich von der Rentenaltererhöhung für die Frauen erhofft, zu einem grossen Teil wieder wegfressen. Am Montag will der Ständerat entscheiden. Jetzt fährt alt BDP-Bundesrätin und Pro-Senectute-Präsidentin Eveline Widmer-Schlumpf den Ständeräten in die Parade und fordert eine Umkehr, weil sonst die ganze Reform gefährdet sei. Pikant: Die Idee, die Ehepaarrenten zu erhöhen, stammt aus der Mitte-Partei. Dieser Partei gehört Widmer-Schlumpf seit der Fusion der CVP mit der BDP selbst an.