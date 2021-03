Christine Ghilardi und Charly Bühler unterhalten sich über das Animalische in ihren Werken: Hühnerbrüste, Potenzmittel aus Horn und eitle Gockel mit eingeschlossen.

Federvieh vs. Hornvieh: Charly Bühler und Christine Ghilardi trafen sich zum Gespräch Am Büelholz.

Christine Ghilardi: Ich glaube, das liegt in meinem Temperament. Ich bin nicht ländlich gross geworden, sondern städtisch. Aber ich bin eher ein unruhiger Mensch, und Kühe beeindrucken mich, weil sie so ruhig sind. Ich brauche im Leben Gegenpole, eben ruhige Wiederkäuer.

Kühe sind etwas sehr Schweizerisches.

Christine Ghilardi: So weit würde ich nicht gehen. Dort, wo ich aufgewachsen bin, in Hamburg, gibt es ganz in der Nähe eine Strasse, die Kuhtrift heisst. Dort sind die Kühe zu den Elbwiesen getrieben worden.