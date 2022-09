Historische Bahnen in Winterthur – Eine Familie baut sich einen Zugwagen Die Rutschmanns holten einen alten Bahnwagen vom Abstellgleis und restaurieren ihn in Winterthur. Obwohl der Waggon noch nicht fertig ist, feierten sie schon Feste auf der Schiene. Delia Bachmann

Familie Rutschmann baut in Winterthur einen historischen Zugwagen um und reist damit durch die Schweiz. Von links: Thomas, Tino, Susanne, Anita und Christoph Rutschmann. Madeleine Schoder

Als Besitzer eines Privatzugs kommt man in Erklärungsnot. Besonders in der Schweiz, wo selbst Bundesräte die S-Bahn nehmen. Jedenfalls stellt Christoph Rutschmann bei der Führung durchs alte Lokdepot in Winterthur ungefragt klar: «Das ist kein Projekt von reichen Spinnern.» Mit sieben Mitgliedern aus der Familie, darunter zwei Lokführer-Brüdern, restauriert er hier seit zweieinhalb Jahren einen historischen Messwagen. «Das Eisenbahnvirus wurde uns in die Wiege gelegt.» Schon der Vater, der für die SBB arbeitete, habe sich für den Erhalt historischer Bahnen eingesetzt.