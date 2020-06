Lomo – Eine Frage der Perspektive Unser Kolumnist Johannes Binotto hat von seinem Balkon aus Fitness-Influencer beobachtet und zieht seine eigenen Schlüsse. Johannes Binotto

Der Zufall will es, dass wir vom Balkon aus, zwischen den Nachbarhäusern hindurch, in ein paar Hundert Meter Entfernung unweigerlich auch jenes Anwesen sehen, auf dessen Veranda seit Monaten die ganze Zeit Sport getrieben wird. Wobei damit allerdings nur die Hälfte gesagt ist. Denn wie es scheint, treiben die jungen Leute, die dort wohnen, nicht bloss Sport, sondern filmen sich auch noch die ganze Zeit dabei. Darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass während ihrer Trainings fast noch mehr als an irgendwelchen Sportgeräten vor allem an Mobiltelefonen herumgefummelt wird. Es ist also anzunehmen, dass es in den Weiten des Internets irgendeinen Videokanal gibt, wo in hochauflösenden Nahaufnahmen präsentiert wird, was vom Balkon aus nur eher undeutlich zu sehen ist.