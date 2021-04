Die wahre Liebe hat in dieser Sendung noch kaum jemand gefunden, das weiss man. Weshalb also machst du mit?

Ich bin aber nicht so, ich zeige mich nicht so gern oben ohne, nur für Shootings oder Wettkämpfe. Wenn ich im Ausgang bin, sieht man mich in der Ecke stehen mit einem Glas Wasser und nicht ständig mit Frauen flirten.

Ich war früher sehr dünn und habe immer gesehen, dass Frauen Augen für Bad Boys und trainierte Typen haben. Ich war Fussballer, das war auch schwierig mit meinem lieben Charakter. Ich war in einer Talentschule in Winterthur und wurde eigentlich aus dem Nichts von einem norditalienischen Verein entdeckt. Sie haben mir mit 24 einen Vertrag angeboten. Einen Tag später habe ich mich verletzt und deshalb entschieden, diesen Traum aufzugeben. Seit dann ist Krafttraining meine neue Leidenschaft.

In einer Zahl. Was hast du für einen Oberarmumfang?

Was zieht dich bei einer Frau an?

Zuerst zählt das Optische, dann der Charakter. Sie sollte chillig sein, wissen, was sie will, und wild sein. Und wenn ich mit ihr alleine bin, sollte sie wie eine Kollegin sein, sodass ich meinen Freundeskreis nicht vermisse. Und sie sollte zu meinem Freundeskreis passen, so wie ich zu ihrem. Sie darf auch etwas arrogant sein, denn eine Frau, die zu gesprächig ist, ist nie gut. Sie sollte ihre Grenzen zeigen. Wenn sie sich etwa bedankt für ein Kompliment, dann denkt der Typ: Hey, die will was von mir.