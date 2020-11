3:4 drei Sekunden vor Schluss – Eine ganz bittere Niederlage für den EHCW Die Winterthurer zeigen in Sierre eine gute Reaktion auf das 2:7 gegen Ajoie. Doch sie lassen sich einen verdienten Punkt noch entgehen. Urs Kindhauser

Enttäuschung pur: Der EHCW kassiert in Sierre 2,8 Sekunden vor Schluss das 3:4. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Welch eine Schlussphase ist das in der leeren, aber wegen eingespielter Publikumsunterstützung extralauten Grabenhalle in Sierre! 2:3 liegt der EHCW zurück, als sein Goalie Justin Gianola das Eis zugunsten eines sechsten Feldspielers verlässt. 30 Sekunden sind da noch zu spielen. Und tatsächlich: Fünf Sekunden später trifft Samuele Pozzorini von der blauen Linie zum 3:3. Meist kassiert das Team ohne Goalie ja ein weiteres Gegentor statt selber zu treffen.

Doch was dem EHCW passiert, kommt noch viel seltener vor: Da gelingt der Ausgleich, so kurz vor der Schlusssierene, und doch die Winterthurer müssen ohne Punkt nach Hause fahren. Trainer Teppo Kivelä hat das wohl kommen sehen. Deshalb nimmt er unmittelbar nach dem 3:3 ein Time-out. Es hilft nichts. Rémy Rimann trifft zum 4:3 für Sierre. Die Matchuhr zeigt noch 2,8 Sekunden an, die übrig sind.